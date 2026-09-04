Real Betis vence 1-0 al Real Madrid con gol de Troy Parrott

El Real Betis dio la sorpresa y derrotó 1-0 al Real Madrid en la jornada de LaLiga española.

El único gol de la noche llegó al minuto 81 por obra de Troy Parrott, quien aprovechó una jugada para marcar y darle los 3 puntos al conjunto bético.

Con este resultado el Betis suma tres puntos ante uno de los grandes de España, mientras el Real Madrid se va con las manos vacías.

ASÍ QUEDA LA TABLA TRAS EL PARTIDO

Barcelona en primer lugar, Real Madrid segundo, el Betis en tercer lugar de cuarto esta Atlético de Madrid y el Alavés de quinto.