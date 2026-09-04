Ex del Real Madrid se enfrentará a Nicaragua Nations League
Uno de los rivales más complicados de la selección nicaragüense de fútbol en la Nations League de Concacaf, será República Dominicana, quien traerá a un ex jugador del Real Madrid y dos más que militan en ligas Europeas.
La selección pinolera fue ubicada en el grupo “A” de la Nations League, junto a República Dominicana, Costa Rica, Curacao, Haití y Trinidad y Tobago.
Los dominicanos contaran en su roster con jugadores de la calidad de Mariano Díaz, ex Real Madrid y actualmente en el Alavés de España, el defensor Marlon Mena quien pertenece al Parma de la serie “A” italiana, pero que actualmente juega en el Arezzo de la serie “B” y Pablo Rosario, mediocampista del Porto en Portugal.
Aquí les dejamos las tres figuras del equipo dominicano:
- Mariano Díaz, quien actualmente juega en España con el Alavés, pero que fue parte del Real Madrid, debutó como profesional en el Real Madrid Castilla C. F. (2013-16), después dio el gran salto al equipo grande del Real Madrid C. F. (2016-17), para posteriormente pasar al Olympique de Lyon (2017-18), regresar a los merengues del Real Madrid C. F. (2018-23), Sevilla F. C. (2023-24) y actualmente en el Deportivo Alavés desde el 2025.
- El defensor Marlon Mena, quien extendió su contrato con el Parma hasta el 30 de junio del 2029, pero está cedido al Arezzo para la temporada 2026-27.
- El mediocampista Pablo Rosario, debuto en el Almere City F. C. (2015-2016), luego paso al Jong PSV (2016-2017), PSV Eindhoven (2017-2021), Niza (2021-2025) de Francia y finalmente al F. C. Porto desde el 2025.
Aquí plantilla completa de los dominicanos:
PORTEROS:
Noam Baumann — Albirex Niigata en Japon.
Xavier Valdez — Nashville SC en Estados Unidos.
DEFENSAS
Marlon Mena — Pertenece al Parma de Italia.
João Urbáez — Flamurtari
Luiyi de Lucas — Krasava Ypsonas
Charbel Wehbe — Castellón B de España.
Noah Dollenmayer — El Paso Locomotive (USA).
Edgar Pujol — Racing Ferrol (España)
Junior Firpo — Real Betis (España)
Juan Familia-Castillo — RKC Waalwijk
MEDIOCAMPISTAS
Pablo Rosario — Porto de Portugal.
Lucas Bretón — Málaga de España
Jimmy Kaparos — Patro Eisden (Belgica)
Jean Carlos López — Cibao FC en Dominicana.
Heinz Mörschel — Vizela
Edison Azcona — Las Vegas Lights
DELANTEROS
Peter Federico González — Real Valladolid
Juanca Pineda — Sheriff Tiraspol
Óscar Ureña — Barcelona B
Edarlyn Reyes — Arsenal Tula
Mariano Díaz — Alavés
Dorny Romero — Bolívar