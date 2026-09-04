Ex del Real Madrid se enfrentará a Nicaragua Nations League

Uno de los rivales más complicados de la selección nicaragüense de fútbol en la Nations League de Concacaf, será República Dominicana, quien traerá a un ex jugador del Real Madrid y dos más que militan en ligas Europeas.

Mariano Díaz

La selección pinolera fue ubicada en el grupo “A” de la Nations League, junto a República Dominicana, Costa Rica, Curacao, Haití y Trinidad y Tobago.

Los dominicanos contaran en su roster con jugadores de la calidad de Mariano Díaz, ex Real Madrid y actualmente en el Alavés de España, el defensor Marlon Mena quien pertenece al Parma de la serie “A” italiana, pero que actualmente juega en el Arezzo de la serie “B” y Pablo Rosario, mediocampista del Porto en Portugal.

Aquí les dejamos las tres figuras del equipo dominicano:

Mariano Díaz, quien actualmente juega en España con el Alavés, pero que fue parte del Real Madrid, debutó como profesional en el Real Madrid Castilla C. F. (2013-16), después dio el gran salto al equipo grande del Real Madrid C. F. (2016-17), para posteriormente pasar al Olympique de Lyon (2017-18), regresar a los merengues del Real Madrid C. F. (2018-23), Sevilla F. C. (2023-24) y actualmente en el Deportivo Alavés desde el 2025. El defensor Marlon Mena, quien extendió su contrato con el Parma hasta el 30 de junio del 2029, pero está cedido al Arezzo para la temporada 2026-27. El mediocampista Pablo Rosario, debuto en el Almere City F. C. (2015-2016), luego paso al Jong PSV (2016-2017), PSV Eindhoven (2017-2021), Niza (2021-2025) de Francia y finalmente al F. C. Porto desde el 2025.

Aquí plantilla completa de los dominicanos:

PORTEROS:

Noam Baumann — Albirex Niigata en Japon.

Xavier Valdez — Nashville SC en Estados Unidos.

DEFENSAS

Marlon Mena — Pertenece al Parma de Italia.

João Urbáez — Flamurtari

Luiyi de Lucas — Krasava Ypsonas

Charbel Wehbe — Castellón B de España.

Noah Dollenmayer — El Paso Locomotive (USA).

Edgar Pujol — Racing Ferrol (España)

Junior Firpo — Real Betis (España)

Juan Familia-Castillo — RKC Waalwijk

MEDIOCAMPISTAS

Pablo Rosario — Porto de Portugal.

Lucas Bretón — Málaga de España

Jimmy Kaparos — Patro Eisden (Belgica)

Jean Carlos López — Cibao FC en Dominicana.

Heinz Mörschel — Vizela

Edison Azcona — Las Vegas Lights

DELANTEROS

Peter Federico González — Real Valladolid

Juanca Pineda — Sheriff Tiraspol

Óscar Ureña — Barcelona B

Edarlyn Reyes — Arsenal Tula

Mariano Díaz — Alavés

Dorny Romero — Bolívar