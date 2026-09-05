Sophia Berdugo gana plata para Nicaragua en CODICADER 2026

La nicaragüense Sophia Berdugo se colgó la medalla de plata en la modalidad de Poomsae Tradicional Femenino durante los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.

El evento se desarrolla esta semana en Tegucigalpa, Honduras, y reúne a los mejores atletas estudiantiles de Centroamérica.

La presea de Berdugo destaca la participación de Nicaragua en esta importante cita deportiva regional y suma al medallero pinolero en la disciplina de taekwondo.

¡Felicidades, Sophia, por este gran resultado!