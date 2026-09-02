Carlos Chocorroncito Buitrago ya tiene fecha para su próxima pelea

Para todos los nicaragüenses que están preguntando Carlos «Chocorroncito» Buitrago ya tiene rival y fecha confirmada.

El guerrero pinolero se enfrentará al estadounidense Kevin Soltero el próximo 19 de septiembre de 2026 en el Memorial Hall de Kansas City, Kansas.

Buitrago, uno de los boxeadores más queridos de Nicaragua, buscará llevarse otra victoria para seguir poniendo en alto el nombre del país.

Hay que destacar que su último combate fue en el mes de abril de este año y perdió contra Andrey Bonilla en zrstados Unidos.

El record de Buitrago es de 40 victorias 18 derrota y un empate

Toda Nicaragua estará pendiente de ese gran combate.