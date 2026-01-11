Barcelona se corona Súper Campeón de España tras vencer al Real Madrid

El Fútbol Club Barcelona se coronó Súper Campeón de España, tras vencer 3-2 al Real Madrid en la final, la tarde de este domingo en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

El encuentro inició con gol de Raphinha por el Barcelona, lo empató Vinicius por el Madrid; luego Robert Lewandoski anotó el segundo gol culé y al cierre de la primera parte Gonzalo García, empató 2-2 para el Real Madrid.

En la segunda parte el partido fue parejo hasta que nuevamente el brasileño Rapinha del Barcelona anotó el tercer gol, llevándose el premio al jugador más valioso y dándole el título a su equipo.

El Barcelona se lleva el primer título de la temporada venciendo al Real Madrid, además llegan a 16 supercopas de España ganadas, superando las 13 del Madrid.

Luego del encuentro el cuestionado técnico merengue, Xavi Alonso dijo «Hay que pasar página lo antes posible, es el título menos importante«.