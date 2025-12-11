PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Las cifras del sitio pornográfico más visitado del mundo muestran variaciones en los hábitos de usuarios de distintos países

A medida que 2025 llega a su fin, Pornhub publicó su esperado Year in Review, un informe anual que vuelve a revelar los hábitos de consumo de pornografía digital y las tendencias culturales, tecnológicas y sociales a nivel global.

La plataforma —propiedad del conglomerado canadiense Aylo, antes conocido como MindGeek— se mantiene como el sitio pornográfico más visitado del mundo y la 21.ª página más visitada en general, según su resumen oficial.

Fundado como un portal abierto para compartir videos pornográficos profesionales y amateurs, Pornhub permite visualizar, subir y etiquetar contenidos, aunque desde diciembre de 2020 mantiene estrictos controles. Tras un escándalo de publicaciones no verificadas expuesto por The New York Times, la compañía eliminó millones de videos de usuarios no verificados y redujo su catálogo de 13 millones a 4 millones.

Estados Unidos, México y Filipinas lideran el tráfico mundial

El ránking de países con mayor tráfico en 2025 muestra pocos cambios en la cúspide, pero sí movimientos significativos en otras posiciones. Según Pornhub, Estados Unidos se mantuvo como el principal país consumidor, impulsado por su población de más de 300 millones de habitantes y su histórica prevalencia en el sitio.

En segundo lugar aparece México, que subió dos posiciones respecto al año anterior, un ascenso influido indirectamente por circunstancias externas: el descenso de Francia en el ránking debido a la suspensión de acceso tras la controversia por la ley de verificación de edad.

Filipinas ocupó nuevamente el tercer puesto, presencia que influyó también en otras tendencias de búsqueda y tiempo de permanencia en la plataforma.

El cuarto lugar lo ocupa Brasil, que avanzó tres posiciones, seguido de Alemania, que logró un incremento de un puesto respecto a 2024. Francia, pese a los problemas regulatorios, se mantiene dentro del top 10, aunque descendió cuatro peldaños. Reino Unido, también afectado por nuevas leyes de verificación, bajó tres puestos este año. El top 10 lo completan Italia, España y Canadá.