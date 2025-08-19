¿Disfunción eréctil? Este vegetal podría tener culpa

Desde siempre ha sido considerado como beneficioso para la salud, sin embargo, un reciente estudio realizado por científicos chinos reveló que la zanahoria podría ser causante de la disfunción eréctil.

De acuerdo con el estudio, los hombres que consumen altos niveles de carotenoides, los cuales están presentes en la zanahoria, tienen al menos un 60 % más de probabilidades de sufrir dicho trastorno.

A través del análisis de una base de datos, los investigadores examinaron los cambios en el ADN masculino que podrían estar relacionados a distintos compuestos. De todos ellos, solamente los carotenoides arrojaron una relación con la disfunción eréctil.

Aunque la razón todavía no está clara, los autores de la publicación sugieren que una ingesta elevada de carotenos podría llegar a causar daños en el endotelio, un revestimiento interno de los vasos sanguíneos y linfáticos que es responsable de transportar distintas sustancias y señales en el cuerpo, así como del mantenimiento de la fluidez sanguínea y el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos.

Los carotenos también se encuentran en otros alimentos de color anaranjado como la batata, la calabaza, el durazno y el mango.