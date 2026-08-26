Fallece en Rivas pasajero de moto tras trauma craneal en accidente

En el hospital Gaspar García Laviana falleció José Aurelio Baldelomar Obando, de 67 años, a causa de un trauma craneal severo, que sufrió en un accidente de tránsito el pasado viernes 21 de agosto.

José Aurelio viajaba de pasajero en la motocicleta que conducía un familiar, quien por razones desconocidas perdió el control y cayeron al pavimento en el kilómetro 102 en la carretera entre Belén y la ciudad de Rivas.

Tras el accidente, José Aurelio fue llevado al hospital de la ciudad de Rivas en donde finalmente se rindió ante la muerte, la tarde de ayer martes.

El cuerpo José Aurelio Baldelomar Obando fue trasladado por sus familiares a la comunidad Mata de Caña, del municipio de Belén, para ser velado y luego darle cristiana sepultura.

