Futbolista perece por accidente de moto ocurrido el Viernes Santo en Telpaneca

En el Hospital Juan Antonio Brenes Palacios se rindió ante la muerte el joven Dorian Messrain Laynez Osegueda, de 20 años, dos días después de haberse accidentado en moto.

Dorian Messrain Laynez Osegueda

Cazadores de noticias informaron que, a las 6:30 de la tarde del Viernes Santo, el motociclista Dorian Laynez impactó contra una camioneta en la comunidad Sinisli, en Telpaneca, Madriz.

Presuntamente Dorian conducía ebrio la moto marca Bajaj, color rojo, placa M 73-582, cuando invadió el carril contrario y colisionó con la camioneta Toyota, blanca, matrícula NS 6938, conducida por Manuel Alfaro, de 70 años.

A causa del fuerte impacto, el joven resultó gravemente lesionado y fue llevado al hospital de Somoto, donde falleciendo a las 6 y media de la noche de ayer domingo.

Dorian Messrain Laynez jugaba en las ligas de fútbol de Telpaneca, por lo que la familia deportista de ese municipio envió su sentido pésame a la familia doliente, en especial a su señora mamita Victoria Zamora.

