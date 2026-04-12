Trifulca infernal deja una persona lesionada en la ciudad de Estelí

Isaías Josué Pérez Briones, de 30 años, resultó con dos heridas una en el lado izquierdo de la cadera y otra en la mano del mismo lado, al ser agredido a machetazos por un viejo traído en las cercanías de la escuelita Guardabarranco, al norte de la ciudad de Estelí.

Cazadores de noticias informaron que la víctima se encontraba a la orilla de la calle, cuando se le acerco su enemigo de momento no identificado, y con destreza se sacó dentro del pantalón un largo machete descargándole el par de filazos para luego salir corriendo del lugar.

El pastor Luis Maldonado, dijo que estaban finalizando un culto evangélico, cuando escucharon una fuerte alteración a pocos metros, observando el enfrentamiento entre varias personas a machetazos y pedradas.

Manando abundante sangre el lesionado era llevado en un vehículo particular, pero en el trayecto encontraron una ambulancia de Cruz Blanca, quienes interceptaron el vehículo y cuando disponían atender a Isaías Josué, los acompañantes de este agredieron a los técnicos de emergencia de dicho cuerpo de socorro.