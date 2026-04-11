Reportan sismo de magnitud 3.1 al oeste de Masaya

En punto de las 9:53 minutos de la noche de este sábado, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), reportó un temblor de magnitud 3.1, a cinco kilómetros de profundidad, con epicentro a tres kilómetros al oeste de Masaya, Nicaragua.

Expertos del INETER indican que el evento está relacionado con procesos volcano-tectónicos y fallamiento local en la cadena volcánica de Nicaragua.

Seguidamente, se reportaron 2 réplicas. La primera a las 9:55 p.m., de magnitud 1.7, con epicentro a 4 kilómetros al sureste del volcán Masaya, y el segundo a las 10:02 p.m., de magnitud 1.4, a tres kilómetros al oeste de Masaya. Ambos a una profundidad de 6 kilómetros.

Familias que habitan en algunas zonas de Masaya y del municipio de San Marcos, Carazo, reportaron que sintieron el movimiento telúrico. Gracias a Dios al cierre de esta edición no se reportaron daños.