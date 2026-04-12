Hombre de 75 años resulta lesionado al ser atropellado por motocicleta en Tipitapa

Con lesiones de consideración resulto la noche de ayer sábado Alcides Gutiérrez Rodríguez, de 75 años, tras ser impactado por una motocicleta en el barrio Jorge Navarro, municipio de Tipitapa, Managua.

Según cazadores de noticias Alcides trato de cruzar la vía de este a oeste de forma imprudente, cuando fue impactado por la motocicleta con placa M 351420, conducida por Denzel Narváez Castellanos, de 18 años, quien a pesar de rodar por el pavimento resulto ileso.

Se conoció que el lesionado fue atendido por técnicos de emergencia médica de Cruz Blanca, para luego ser trasladado al Hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa y debido a la gravedad de las lesiones fue transferido al Hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua.

Agentes de la jefatura de transido de la policía nacional de Tipitapa realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas.