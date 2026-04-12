Managua: hombre con presuntas adicciones se quita la vida en el barrio Laureles Norte

Por la vía del ahorcamiento se quitó la vida un hombre de apellidos Gutiérrez López, de 33 años, en el barrio Laureles Norte, en Managua.

El cuerpo del ahora occiso fue encontrado hoy domingo, en el patio de la casa que alquilaba hace unos meses junto a otros dos varones.

Lugareños indicaron que los tres habitantes de la casa se dedicaban a tomar licor y por la noche ingerían sustancias alucinógenas en el inmueble.

Compañeros de alquiler desconocen las causas que empujaron a Gutiérrez López, a las garras del suicidio.

