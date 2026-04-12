Granada: abigeo tras las rejas por robar una vaquilla en Diriomo

Tras las rejas policiales fue puesto el sujeto Pedro Rugama Álvarez, de 49 años, por el robo de una vaquilla valorada en 22 mil córdobas, en Diriomo, Granada.

El afectado del caso es don Adolfo Castillo Pavón, de 72 años, habitante de la comarca Palo Quemado, quien tenía la “cachuda” amarrada a un árbol en el patio de su casa.

Agentes del orden público ubicaron y capturaron a Pedro Rugama, al momento que portaba una mochila con mecates y herramientas que utilizaba para robar ganado.

