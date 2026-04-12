Waslala: matagalpino que viajaba al raid muere en vuelco de camión cargado de zinc

Don Félix Antonio Cortedano Soza, de 51 años, murió la madrugada de hoy domingo al volcarse el camión placas M 449-219 en el que presuntamente viajaba al raid, en Waslala, Caribe Norte.

El pesado vehículo que transporta 300 láminas de Zinc, era conducido por Exequiel Gutiérrez Benavidez, de 28 años, quien perdió el control al descender la bajada Las Minas, en la comunidad Yahoska Central.

En el hecho, Exequiel Gutiérrez sufrió lesiones en la cabeza y la pelvis, mientras que su acompañante Edgar Tobar Aguirre, de 36, resultó con una herida abierta en la pierna izquierda.

Tu Nueva Radio YA conoció que don Félix Cortedano era originario de La Dalia, y murió cuando era trasladado grave al hospital Fidel Ventura, de Waslala.

