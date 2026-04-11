Hombre de 66 años pone un alto a su vida en León

Aparentes problemas de salud empujaron al señor de apellidos Avilés Escorcia de 66 años, a privarse de su existencia por la vía de la asfixia mecánica, este sábado, en el barrio Cerro de Hule en el municipio de El Sauce, en León.

El cuerpo de Zelaya Ramírez fue encontrado guindado de un mecate del techo de la vivienda por su cónyuge Janeth Francisca Zelaya Ramírez, quien aseguró que Avilés Escorcia estaba enfermo del colon.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar y después, descartar mano criminal.