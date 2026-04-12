Ciclista muere infartado cuando regresaba de darse un chapuzón en Diriamba

El ciudadano William René Valverde Baltodano, de 42 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy domingo, en el sector El Quebracho, kilómetro 48 de la carretera Diriamba – La Boquita, en Carazo.

William René Valverde Baltodano, de 42 años, murió

El papá del ahora occiso relató que William salió de su casa ayer sábado, en la bicicleta de un hermano.

Al parecer fue al mar a o bañarse a un río, y luego intentó retornar a la casa, la tarde del mismo sábado.

Personas que pasaron por el lugar vieron a Valverde Baltodano, a un lado de la carretera, con el cuerpo boca abajo sobre la bicicleta, y pensaron que estaba ebrio y se había quedado dormido en el punto.

Sin embargo, otros lugareños volvieron a pasar por el punto este domingo, y al ver que no reaccionaba, dieron aviso a las autoridades policiales.

En la inspección del cuerpo se determinó que William René falleció a causa de in infarto, descartando mano criminal en el hecho.

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Familiares informaron que Valverde Baltodano tomaba medicina para enfermedades crónicas, lo que sumado a pedalear la bicicleta bajo el inclemente sol el sábado, le causó la muerte.

El ahora occiso deja dos hijos en la orfandad, y el cuerpo fue trasladado al barrio El Recreo, de Diriamba, donde se realizan sus honras fúnebres.

