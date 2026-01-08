Noticias Sputnik – 08 de enero de 2026

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 08 de enero de 2026:

Rusia expresa su grave preocupación por la incautación del petrolero Marinera por EEUU

China refuerza su aviación naval con las pruebas de las unidades J-35

El Senado estadounidense adoptó, tras una votación de procedimiento, una resolución que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en acciones contra Venezuela

Al menos 3 mil turistas fueron evacuados por los incendios forestales en la Patagonia argentina