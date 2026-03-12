Ejército de Nicaragua realizará ejercicios de tiro en la Península de Chiltepe

El Ejército de Nicaragua informó a la ciudadanía que este viernes 13 de marzo de 2026 se llevará a cabo un ejercicio de tiro con armas de infantería en los sectores de la Reserva Natural Península de Chiltepe, en el municipio de Mateare, departamento de Managua.

De acuerdo con una nota de prensa, las maniobras militares estarán a cargo del Estado Mayor General y se realizarán de las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, como parte del plan de preparación de la institución.

El Ejército hizo un llamado especial a los habitantes de las comarcas Ildefonso González, Los Cachorros, Miraflores, El Charco, El Paraíso, El Escobillal, El Rosario y sectores aledaños para no alarmarse ante el movimiento de tropas y las detonaciones que se escucharán durante el día:

Las autoridades militares solicitaron a la población atender estrictamente las señales preventivas de seguridad para evitar accidentes.

