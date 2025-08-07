¿Quéres ocultar la identidad de tu novio?… La YA te dice cómo

Una bloguera de Nigeria tomó medidas extremas para ocultar la identidad de su novio. Se trata de Amarachi Amusy, conocida como Ashmusy, con su pareja, quien en las últimas horas se ha viralizado por una original idea.

En las imágenes que publicó en redes puede verse a la ‘influencer’ junto a un hombre, bañándose en una piscina. No obstante, editó las fotos, y le quitó la cabeza al muchacho, dejando solo su cuerpo.

«A Internet no le gustan las cosas buenas», escribió Ashmusy, aparentemente explicando su decisión.

Además, señaló que se trata de una «celebración de cumpleaños silenciosa». «Mami, no te enojes cuando veas esto», agregó.