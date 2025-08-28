Por qué las rutinas breves pueden ofrecer mejores resultados físicos

Estudios consultados por Women’s Health muestran que las sesiones breves pueden ser más efectivas que los entrenamientos largos, gracias a su impacto positivo en la condición física y la facilidad para integrarlas en la rutina diaria

Los entrenamientos cortos tienen cada vez más respaldo en la ciencia deportiva y médica como una estrategia eficiente para obtener resultados físicos similares —o incluso superiores— a los logrados con rutinas extensas y exhaustivas.

os recientes. A continuación, se expande la información integrando estudios clave y aportes de autoridades como Mayo Clinic.

Constancia: la raíz de la transformación física

El primer argumento de Women’s Health resalta la importancia de la regularidad y constancia en las sesiones cortas, por encima de la duración o la intensidad extrema. Las rutinas largas suelen generar agotamiento físico excesivo y dolores persistentes, lo cual dificulta la adherencia.

En contraste, los entrenamientos breves y sostenidos en el tiempo favorecen el hábito y reducen el riesgo de abandono, permitiendo mayor consistencia y mejores resultados a largo plazo. “El dolor puede parecer una medalla de honor, pero es enemigo de la constancia, que es crucial”, señala el medio.

Este planteo coincide con la postura de Mayo Clinic, que recomienda priorizar la frecuencia antes que la duración, y sugiere que quienes no disponen de mucho tiempo pueden distribuir el ejercicio en bloques cortos diarios, sin comprometer los beneficios para la salud.

De acuerdo con la entidad, “la regularidad ayuda a controlar el peso corporal, reducir riesgos cardiovasculares, mejorar la fuerza y la energía”.