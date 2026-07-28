Distribuidora Roma prepara dulces y sorpresas para homenajear a «Colochito»

Con mucho cariño Distribuidora Roma, junto a Caramelos Florestal, se suma al homenaje que Tu Nueva Radio Ya realizará en memoria de Inmer Antonio Rivas López, conocido cariñosamente como “Colochito”, preparando una celebración especial para 100 niños que serán parte de esta emotiva jornada.

María José Arróliga, propietaria de Distribuidora Roma, expresó su alegría y compromiso al organizar paquetes de golosinas y juguetes que serán entregados a los pequeños invitados como un gesto de amor y recuerdo hacia “Colochito”, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. La captura de los responsables fue posible semanas después gracias a la información brindada por un oyente de la radio.

La empresaria ha mantenido una estrecha colaboración con Tu Nueva Radio Ya desde octubre de 2018, apoyando las celebraciones mensuales de cumpleaños donde niños de 3 a 10 años participan en una fiesta llena de alegría, juegos y momentos inolvidables.

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Gracias al apoyo de Distribuidora Roma y la Academia del Payaso Pipo, los pequeños disfrutan de una jornada especial con dinámicas, bailes, piñatas, pastel y regalos. Cada detalle es preparado con dedicación para regalar sonrisas a los niños participantes.

En esta ocasión, la celebración tendrá un significado aún más especial, pues será el primer homenaje que Tu Nueva Radio Ya y Distribuidora Roma realizarán para mantener vivo el recuerdo de “Colochito”, compartiendo su alegría con los niños del Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas, ubicado en Nandaime, Granada.

Será una fiesta donde la solidaridad, el amor y los buenos recuerdos se unirán para honrar la memoria de alguien que dejó una huella especial en quienes lo conocieron.



