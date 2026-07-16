Estefanía Orozco gana moto de 40 mil córdobas con Tu Nueva Radio Ya

La alegría llegó por partida doble para Estefanía del Carmen Orozco Zapata, de 26 años, habitante de Villa Venezuela, quien se convirtió en la nueva ganadora de la promoción «Estrena tu Moto con la Súper Líder del Dial» de Tu Nueva Radio Ya.

Estefanía está a punto de graduarse de la carrera de Administración de Empresas y, mientras culmina sus estudios, dedica su tiempo libre a trabajar como niñera para ayudar con sus gastos y seguir luchando por sus sueños.

La afortunada oyente se suscribió a la promoción “Estrena Tu Nave” marcando al ASTERISCO 98-00en el mes de abril.

Al llegar a nuestros estudios a recibir su nueva moto valorad en más de 40 mil córdobas estuvo acompañada de su mamá, doña María de la Concepción Zapata Cuadra, quien compartió con ella este momento lleno de emoción.

La joven también celebró junto a su novio, Isaac Abrazhab Mairena, con quien mantiene una relación desde hace dos años.

Contó que él ya posee una motocicleta y, desde que supo que ella había resultado ganadora, comenzó a enseñarle a conducir para que muy pronto pueda movilizarse en su nueva moto con prudencia, responsabilidad y mayor seguridad.

Estefanía agradeció a Tu Nueva Radio Ya por hacer realidad un sueño que le facilitará sus traslados y representará un gran apoyo para su vida personal y profesional.

Recuerden participar llamando al ASTERISCO 98-00 desde tu celular TIGO. La primera llamada no tiene costo, y al permanecer suscrito participarás automáticamente en sorteos de recargas electrónicas, dinero en efectivo y en el tercer sorteo de motocicleta, que se realizará el próximo 30 de agosto.