Pediatra brinda recomendaciones para evitar enfermedades de la temporada navideña

Durante la temporada navideña, las niñas y niños están más expuestos a diversas afecciones de salud asociadas a los cambios climáticos, los excesos alimentarios y el uso de pólvora por ello la pediatra Claudia Arguello llamó a reforzar la prevención en el hogar.

Expresó que es común que se incrementen los cuadros respiratorios a causa del cambio climático, las variaciones de temperatura y la exposición a polvo y alérgenos elevan los casos de infecciones respiratorias y rinitis alérgica.

Agregó que también los trastornos gastrointestinales son otra de las consultas de emergencia en las unidades hospitalarias por el consumo excesivo de rellenos, dulces, chucherías y alimentos mal manipulados que favorece diarreas e intoxicaciones alimentarias en niños.

Por tal razón instó a las familias a controlar la cantidad de dulces y alimentos que consumen los niños, así como evitar productos de procedencia dudosa o mal almacenados y no permitir que los niños manipulen pólvora.

En caso de quemaduras pidió no colocar ni café, ni pasta de diente en la piel lesionada por los juegos pirotécnicos menos explotar las ampollas porque puede empeorar la situación-

Arguello dijo que es necesario mantener en casa un Kit básico de salud infantil que contenga antialérgico pediátrico, antipiréticos como acetaminofén o dipirona, suero de rehidratación oral, tratamiento antireflujo, multivitamínicos y Zinc, como apoyo en cuadros diarreicos.

La doctora Argüello insistió en no automedicar a los niños y acudir de inmediato a un centro de salud ante fiebre persistente, vómitos, diarrea intensa, dificultad respiratoria o quemaduras.

Cualquier atención privada pueden contarse con la doctora Arguello al 5869- 1850.