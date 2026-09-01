Estelí: dictan prisión preventiva a 4 acusados por drogas y armas

La mañana de este lunes 31 de agosto, la doctora Lisseth Laguna, Jueza de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, dictó prisión preventiva contra Adelina del Rosario Laguna Reyes, Eddy Otoniel Rodríguez, Hanning Antonio Laguna y Marvin José Laguna Martínez, señalados por tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

A Laguna Martínez también se le atribuye la presunta autoría directa del delito de homicidio en grado de tentativa, luego de resultar herido tras disparar contra agentes policiales.

La captura de los imputados se efectuó el pasado viernes en la comunidad Las Cañas, en el municipio de La Trinidad, departamento de Estelí.

En el operativo, la Policía Nacional incautó un revólver calibre 32 Smith & Wesson y un revólver Norinco calibre 38 cargado con seis cartuchos, ambos sin la correspondiente licencia de portación, además de una balanza digital.

Como principales evidencias para el proceso judicial, la Fiscalía presentó la ocupación de un paquete rectangular con 1,013.95 gramos de cocaína y una bolsa plástica con 441.7 gramos de marihuana, sumado a una suma en efectivo de 15 mil córdobas retenida en la escena.

Durante la audiencia preliminar de las 9:30 a. m., la defensa técnica —asumida por el abogado Ramón Reyes— solicitó la no admisión de la causa contra Adelina del Rosario Laguna Reyes, argumentando que se encontraba en el bar «El Manguito» de su propiedad y que el dinero incautado correspondía a las ventas del negocio.

No obstante, la judicial rechazó la petición y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras admitir la acusación, la jueza programó la audiencia inicial para el próximo 10 de septiembre. La defensa aclaró que el operativo no dejó víctimas mortales y confirmó que el único lesionado fue Marvin José Laguna Martínez, producto del intercambio de disparos con las fuerzas del orden.

