Dictan prisión preventiva a conductor que mató a mujer y se dio a la fuga en la carretera Managua – Masaya

La doctora Ana María Vado, Jueza Cuarto Local Penal de Managua, admitió la acusación y dejó en prisión preventiva a Samyr Josué Velásquez López, de 23 años, quien está siendo procesado por la muerte de Elena de los Ángeles Martínez Velásquez, de 48 años.

Samyr Josué Velásquez López

De acuerdo con la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, el suceso ocurrió a eso de las 5:00 a. m. del pasado sábado 22 de agosto, en el kilómetro 13 de la carretera Managua a Masaya.

La víctima se acababa de bajar de un procedente de Masaya y transitaba sobre la vía peatonal cuando fue violentamente arrollada por la camioneta Chevrolet Captiva Premier, placa M 348-603, conducida de norte a sur, por Velásquez López.

Los peritajes técnicos determinaron que el acusado circulaba por el carril céntrico a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, excediendo por completo el límite de 30 kilómetros por hora establecido en la zona.

Debido al exceso de velocidad y al fuerte impacto, la víctima fue proyectada a 92 metros de distancia, perdiendo la vida de forma instantánea.

Tras la colisión, el sujeto se dio a la fuga del lugar y permaneció prófugo durante ocho días hasta ser capturado el fin de semana para responder ante la justicia.

