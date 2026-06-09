Desconocido acaba con la vida de una mujer en baño de motel en Masaya

Una mujer de identidad desconocida fue asesinada con arma blanca, presuntamente, a manos del sujeto con el que ingresó al Auto Hotel Momentos Diferentes, ubicado de la rotonda El Coyotepe 70 metros al norte, en la ciudad de Masaya, la noche de este martes.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera preliminar que, los gritos de la mujer pidiendo ayuda alertaron al personal del Auto Hotel que enseguida se dirigieron a la habitación en que estaba la pareja.

Justo en ese momento el sujeto salió huyendo del lugar a bordo de su vehículo, en tanto, la infortunada mujer fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en su humanidad dentro del baño.

Enseguida, los trabajadores hicieron el llamado a miembros de los Bomberos Unidos en un intento por salvar la vida de la mujer, sin embargo, cuando llegaron no pudieron hacer nada, pues ya no tenía signos vitales.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para investigar la identidad de la víctima, así como del autor del crimen y su paradero.