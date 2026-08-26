Declaran culpable a sujeto que ultimó a su expareja en parque de Nindirí

La doctora Jenny de los Ángeles García Velásquez, Jueza de Distrito Penal de Violencia de Masaya, declaró culpable del delito de femicidio al sujeto Rufino de Jesús Balitán Vivas, de 53 años, por haber matado a cuchilladas a su expareja Brenda Auxiliadora Baltodano Flores, de 54 años.

La declaración de culpabilidad fue dictada por la jueza luego de que Rufino Balitán, admitió los hechos en la audiencia realizada este miércoles en el Juzgado Especializado en Violencia de Masaya, con la participación del acusado mediante videoconferencia desde el centro penitenciario de Granada.

La señora Brenda Baltodano murió la noche del 21 de julio en el hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez diez días después de haber sido apuñalada en el cuello y otras partes del cuerpo por su excónyuge Rufino de Jesús Balitán Vivas, alias “Come Gato”.

El lunes 13 de Julio, doña Brenda estaba sentada en una banca del Parque de Nindirí, cuando llego su excónyuge e intentó convencerla de que reanudaran su relación, pero al ser rechazado la hirió con el cuchillo en el cuello, brazos y el cráneo, lo cual le causó la muerte.

Luego de cometer la salvaje agresión, Rufino Balitán se enterró el cuchillo en el abdomen con intenciones de matarse, pero fue neutralizado y llevado a un centro asistencial donde fue curado y luego llevado a prisión.

Tras la declaración de culpabilidad, la Fiscalía solicitó una condena de 25 años de prisión para el acusado, tomando en cuenta como atenuante de que decidió admitir los hechos, sin embargo, familiares de la víctima esperan que se le dicte prisión perpetua por el atroz crimen.