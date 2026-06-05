Taxista es asaltado por tres antisociales en la capital (Video)

El taxista Jersin Aarón Solórzano Campos denunció que tres sujetos armados con cuchillos lo despojaron del dinero que había hecho en su turno y del taxi en que andaba laborando cerca del mercado Israel Lewites, la noche de ayer jueves.

Asaltan a taxista en el Mercado Israel Lewites

Jersin dijo que los sujetos lo abordaron en el Israel Lewites y le dijeron los llevara a Loma Linda, sin embargo, al subir al vehículo, uno de ellos le echó la llave del “popo”, mientras otro le puso un cuchillo en la garganta, obligándolo a entregarles el dinero que andaba y a bajarse.

En ese momento, uno de los maleantes asumió el timón del taxi y se lo llevaron con dirección sur, dejándolo abandonado y chocado tras estrellarse contra un árbol en la subida de Loma Linda.

El taxi fue estrellado por los delincuentes

Jersin Solórzano señaló que por un lado le alegra haber recuperado el taxi, aunque por otro lado no sabe de dónde sacará el dinero para reparar los daños ocasionados en el vehículo, ya que recientemente invirtió 50 mil córdobas en arreglarlo luego de involucrarse en un choque.

Agentes de criminalística de la policía encontraron dentro del vehículo un cuchillo utilizado para cometer el robo y en una cámara de seguridad del vehículo quedaron grabados los perfiles griegos de los delincuentes lo que ayudará a su captura.