Tormenta histórica sepulta a Suecia bajo casi 2 metros de nieve

Suecia enfrenta una nevada histórica que dejó ventisqueros tan altos que sepultan completamente a personas adultas. La violenta tormenta de nieve que azotó al país escandinavo a principios de enero provocó acumulaciones de hasta casi dos metros de altura en varias regiones, transformando el paisaje en un manto blanco interminable.

Tormenta histórica la nieve que sepulta a los suecos

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra la magnitud asombrosa del fenómeno: un hombre de 197 centímetros de altura aparece hundido hasta la coronilla en una montaña de nieve, ilustrando gráficamente el impacto de esta nevada sin precedentes.

Las escenas captadas por residentes locales dejaron a más de un internauta con la boca abierta. En las grabaciones se observan enormes montículos blancos que alcanzan una altura equivalente a la mitad del cuerpo de una persona y en algunos puntos hasta la superan.

Los ventisqueros, como se conocen estas acumulaciones de nieve por la acción del viento, alcanzaron dimensiones tan impresionantes que hasta los propios suecos, acostumbrados a inviernos crudos, quedaron sorprendidos por su magnitud.

El fenómeno generó asombro incluso en sus habitantes, quienes compartieron en redes sociales cómo tuvieron que improvisar túneles para poder salir de sus casas o rescatar vehículos completamente tapados por la nieve.

Tormenta sin precedentes en el país escandinavo

Las autoridades suecas no recordaban una acumulación de nieve tan significativa en años recientes. El espesor de la capa nevada llegó hasta los 197 centímetros en algunas zonas, convirtiendo calles enteras en verdaderas trincheras blancas.

Meteorólogos suecos atribuyeron este fenómeno a una combinación inusual de sistemas de baja presión y corrientes árticas que convergieron sobre el territorio sueco a principios de mes. Las imágenes de este tapudo de nieve siguen circulando en redes sociales, mostrando al mundo el poder de la naturaleza invernal en su máxima expresión.