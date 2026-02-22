México confirma muerte de «El Mencho» en operativo militar

Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los mayores generadores de violencia en México, fue abatido durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, municipio de Jalisco.

Operativo en Jalisco termina con la vida de ‘El Mencho’

El criminal más buscado del país perdió la vida tras un enfrentamiento con fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

A través de un comunicado, autoridades federales confirmaron que «El Mencho» falleció durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

«Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén «N» (a) Mencho«, indicó el comunicado oficial.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo «CJNG» fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad.

Murió durante traslado aéreo

Los tres heridos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontró El Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación definitiva.

Asimismo, la dependencia informó sobre la detención de dos integrantes de la organización y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Durante el operativo no hubo bajas de militares.

«El Mencho» es probablemente el último de los líderes con un control vertical y absoluto. Su caída representaría el cierre del ciclo de los «narcotraficantes leyenda» (como «El Chapo» o «El Mayo» Zambada), dando paso a una fragmentación de células más pequeñas pero más difíciles de combatir.

Posible fragmentación del CJNG

El CJNG no es una estructura monolítica, sino una federación de grupos locales que juraban lealtad al Mencho. Sin su figura de autoridad, es altamente probable que ocurra una fractura interna por el control de las plazas, lo que dispararía la violencia en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Si el CJNG se debilita, sus rivales —principalmente el Cártel de Sinaloa— intentarían recuperar territorios. Esto no significa que el narco termine, sino que el «modelo de negocio» cambiaría de manos o de estrategia, posiblemente hacia una mayor discreción o un aumento del control territorial por parte de facciones locales.