Al menos nueve personas han muerto tras un ataque de las fuerzas ucranianas contra un autobús de pasajeros en la República Popular de Lugansk, según confirmó el jefe de la región, Leonid Pásechnik. El vehículo, que cubría la ruta entre Lisichansk y Stajánov con 15 ocupantes a bordo, fue alcanzado en plena carretera en un suceso que las autoridades locales han calificado de crimen de guerra y acto de terrorismo.

El impacto inicial causó la muerte instantánea de ocho pasajeros, mientras que una joven de 20 años falleció horas después en la unidad de cuidados intensivos. Entre los sobrevivientes se encuentran la madre de la joven fallecida y una chica de 18 años, ambas hospitalizadas con heridas de diversa consideración. El conductor y otros tres pasajeros sufrieron lesiones leves y recibieron alta tras ser atendidos en urgencias.

Tras el incidente, el Comité de Investigación de Rusia desplegó equipos en la zona para documentar los daños y recoger pruebas del ataque. Este suceso se suma al incremento de ofensivas con drones y artillería reportados en infraestructuras civiles, centros logísticos y áreas residenciales de regiones fronterizas, según denunciaron representantes regionales en el comunicado oficial.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin advirtió recientemente que este tipo de incursiones contra objetivos civiles y económicos tendrán una respuesta directa. Moscú ha intensificado sus bombardeos estratégicos contra instalaciones energéticas, de transporte y centros de suministro vinculados al complejo militar-industrial ucraniano como réplica a las últimas acciones del ejército de Kiev en la zona de conflicto.