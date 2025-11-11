El 25% de los niños españoles ven contenido XXX de forma excesiva

El 51,6%, de los alumnos españoles tiene teléfono móvil con acceso a Internet, así lo revela un reciente estudio de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en el que se encuestó a más de 100 mil menores entre 10 y 20 años.

La investigación es la mayor realizada hacia la fecha sobre el impacto digital en niños y adolescentes, y advierte de un acceso muy temprano a la pornografía: los niños se topan con ella por primera vez a los 11 años, el 37% sin siquiera buscarlo, y el 25% de los chicos que la consumen lo hacen de forma problemática y excesiva.

No hay prácticamente ningún adolescente que no use al menos una red social y tres de cada cuatro están registrados en más de tres plataformas a la vez, siendo YouTube, WhatsApp, TikTok e Instagram las más populares.

Por sexos, las chicas son quienes están presentes de una forma más activa y se exponen más emocionalmente (ya sea subiendo fotos, participando en retos virales o siguiendo a más influencers); y son, también ellas, las que tienen más probabilidades de presentar un «uso problemático» de las redes sociales (7,2% en chicas frente al 5,7% del alumnado general).