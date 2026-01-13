Hombre de 81 años mató a su esposa de 78, en España

Un hombre de 81 años cuya identidad no fue revelada fue detenido por matar a su esposa de 78 años, en España.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Badajoz investiga el crimen como violencia machista. El anciano ingresó en prisión provisional.

La mujer murió este lunes en el Hospital Universitario de Badajoz «presuntamente por lesiones causadas por un caso de violencia de género».

De confirmarse como violencia machista, el total de casos mortales en los primeros días de 2026 en España ascendería a cuatro y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.