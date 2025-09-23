Brote de Ébola en el Congo: con casi 60 casos y 25 muertos, la OMS intensifica acciones por la alta letalidad en la zona

Las autoridades sanitarias alertan por el avance del virus en una región vulnerable, mientras se establecen medidas para controlar la expansión de la enfermedad. Cuáles son los desafíos logísticos y comunitarios que se enfrentan

Un brote de Ébola en la provincia de Kasai, al centro de la República Democrática del Congo (RDC), provocó 47 casos confirmados y 25 fallecimientos, según la última información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.

En ese sentido, el máximo ente sanitario internacional destacó que, además de los señalados, existen 10 casos aún en estudio y otros 10 fallecimientos que no fueron atribuidos, hasta el momento, a esta patología, con una tasa de letalidad aproximada del 61,4 % en la Zona Sanitaria de Bulape.

“Los casos se presentan en edades comprendidas entre los 0 y los 65 años, siendo el grupo de edad de 0 a 9 años el más afectado, con el 23% del total. Las mujeres representan el 61% de los casos. La tasa de letalidad en mujeres es del 56%, en comparación con el 73% en hombres. Los niños, las amas de casa y los agricultores son los grupos más afectados”, enumeró el ente sanitario.

Según la OMS, la cepa responsable pertenece al Zaire ebolavirus, el tipo más peligroso y común de los virus de Ébola. Esta variante ya había causado la epidemia de 2014 a 2016 en África occidental, la más extensa en la historia de la enfermedad. El Ministerio de Salud de la RDC confirmó el involucramiento de esta cepa el 4 de septiembre.