Tragedia en Colombia: derrumbe en mina de oro deja 13 muertos

Al menos 13 personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el colapso de un talud en una mina de oro ubicada en el departamento de Nariño, en el oeste de Colombia y fronterizo con Ecuador.

Colapso de talud en mina de oro deja 13 muertos y siete heridos en Colombia

La tragedia ocurrió en la vereda Puerto Rico, jurisdicción del municipio de Policarpa, donde un deslizamiento de tierra sepultó a varios trabajadores que se encontraban en la zona de explotación minera.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Nariño, Gabriel Ocaña, confirmó el balance de víctimas y explicó que los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la región para recibir atención médica.

“Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa, que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas”, indicó Ocaña.

Rescatistas trabajaron durante toda la noche

Derrumbe en mina de oro deja 13 muertos y siete heridos en Colombia

Equipos de emergencia, miembros de la comunidad y bomberos de Pasto, Policarpa y El Tambo participaron en las labores de búsqueda y rescate, apoyados por maquinaria pesada y retroexcavadoras.

Las tareas se extendieron durante toda la noche hasta que en la madrugada de este jueves 20 de agosto de 2026 se logró recuperar a todas las personas que habían quedado atrapadas.

“Se logró el rescate de las personas atrapadas”, confirmó el funcionario, quien agregó que los siete sobrevivientes fueron llevados a hospitales cercanos para continuar con su tratamiento.

De acuerdo con habitantes de la zona, entre las víctimas mortales se encuentran cuatro indígenas de una misma familia perteneciente al pueblo quillasinga.

Las autoridades colombianas iniciaron una investigación para establecer las causas exactas del deslizamiento y determinar las condiciones en las que operaba la mina.

Policarpa se encuentra en una zona montañosa y de difícil acceso de Nariño, a unos 95 kilómetros de Pasto, capital del departamento.

Colombia enfrenta otra tragedia pocos días después del terremoto

El accidente minero ocurre apenas diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto de 2026 y provocó graves daños en diferentes ciudades del país. El movimiento telúrico está confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los balances sobre las víctimas del terremoto han continuado cambiando con el avance de las labores de búsqueda, por lo que resulta más prudente no incluir en esta nota la cifra de 319 fallecidos del texto original como un dato definitivo. Reportes recientes de Reuters todavía situaban el balance alrededor de 280 a 290 muertos, además de decenas de desaparecidos.