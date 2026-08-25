Nicaragua produce 253 millones de libras de carne de pollo en julio

La demanda nacional de carne de pollo se abastece principalmente con la producción de granjas avícolas tecnificadas y semi-tecnificadas. Este rubro representa un pilar para la seguridad alimentaria, generando ingresos significativos tanto en la cadena de producción como en la de comercialización.

Por su parte, la avicultura a pequeña escala constituye una alternativa es-tratégica para la diversificación agropecuaria, ya que combina la eficiencia zootécnica con el mantenimiento de una oferta estable.

Según el monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), al mes de julio de 2026, informa una producción de carne de pollo de 253.3 millones de libras, estos volúmenes han mantenido la disponibilidad en el mercado nacional para el consumo de las familias.

