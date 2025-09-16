Producción de carne bovina en Nicaragua alcanzó los 231 millones 800 libras a Julio de 2025

La producción de carne bovina en Nicaragua alcanzó los 231 millones 800 mil libras entre enero y julio de 2025.

Esta cifra, según el monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), está destinada a cubrir tanto las exportaciones como el consumo nacional.

De acuerdo con el informe del MAG, esta producción se obtuvo del sacrificio de 473 mil 392 reses en mataderos industriales, rastros municipales y por matarifes individuales a nivel nacional.

La producción de carne bovina es una actividad económica fundamental para el país, ya que contribuye a la generación de divisas, crea empleos directos e indirectos, y fortalece la seguridad alimentaria.

La calidad de la carne nicaragüense es reconocida en el mercado latinoamericano, lo que la hace atractiva para el comercio internacional.