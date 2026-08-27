Hazaña médica en Nicaragua: 2 bebés operados en vientre materno salen sanos y salvos

En un verdadero hito para la medicina nicaragüense, dos bebés que fueron intervenidos quirúrgicamente antes de nacer se encuentran hoy sanos y salvos en el regazo de sus familias.

2 bebés operados en el vientre salen sanos del Bertha Calderón

El logro es resultado del trabajo de alta precisión realizado por el equipo altamente especializado de Cirugía Fetal del Hospital de la Mujer Bertha Calderón Roque.

El primero de los casos corresponde a un pequeño que fue intervenido apenas a las 26 semanas de gestación debido a un hidrotórax fetal severo, una peligrosa acumulación de líquido en el tórax que comprimía gravemente su pulmón izquierdo.

Los cirujanos lograron colocar con éxito un drenaje intrauterino que permitió la recuperación progresiva del órgano.

Tras un parto sin complicaciones, el pequeño cuenta hoy con nueve meses de vida y muestra un desarrollo excelente.

Comparación de imágenes antes y después de drenaje de hidrotórax fetal.

El segundo milagro médico benefició a una pequeña diagnosticada con espina bífida en la etapa prenatal.

Los especialistas le repararon la columna vertebral mediante una compleja cirugía fetal a las 25 semanas de embarazo.

A pesar de haber nacido de forma prematura, la niña llegó al mundo con la malformación totalmente corregida y hasta la fecha evoluciona de manera extraordinaria, libre de complicaciones neurológicas.

