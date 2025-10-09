Testimonio estremecedor revela a los responsables detrás del brutal narco crimen de tres mujeres en Argentina

La declaración de una de las detenidas por el triple narcofemicidio de Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, de 20, dio vuelta a una de las hipótesis sobre el rol que habría tenido Lázaro Víctor Sotacuro, quien se había presentado como un simple conductor de un vehículo contratado a través de una agencia, pero que en realidad sería uno de los líderes de la organización criminal.

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Además, la mujer reveló detalles estremecedores sobre el crimen que fueron transmitidos en vivo a través de una aplicación de mensajería, mostrando la frialdad con que actuó esta banda narcotraficante que operaba en el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el testimonio que prestó este miércoles Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos en la causa, Sotacuro habría participado directamente en los asesinatos y tendría una jerarquía mayor a la del Pequeño J (Tony Janzen Valverde Victoriano) dentro de la organización criminal.

Celeste Magalí González Guerrero

González Guerrero, una de las primeras en ser apresadas en la causa, era la inquilina de la vivienda de Florencio Varela donde ocurrieron los asesinatos. En su declaración, aseguró que los homicidios fueron transmitidos a través de la aplicación Zangui y que el motivo del crimen sería que dos de las víctimas habrían robado 30 kg de cocaína, pero, a diferencia de las versiones que apuntan contra la menor, ella la desvinculó de ese hecho.

Relato detallado

Los 7 detenidos por el caso: Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez

La mujer señaló que ella no estuvo durante los hechos en su casa, sino que durante ese tiempo salió a vender droga, por lo que los detalles del crimen los habría conocido a través del relato de su compañero de vida, Miguel Villanueva Silva, que está detenido. Además, sostuvo que el martes, cuatro días después de la masacre, se enteró de que las jóvenes habían sido enterradas en su patio.

«Llega el viernes y Julio me llama para que le abra el portón, yo abro, entra una camioneta Chevrolet color blanca, y descienden las tres chicas y tres hombres más, entre esos estaba Julio, que me ayudó a cerrar el portón», declaró González Guerrero. «Julio» sería otro de los pseudónimos que usaba el Pequeño J, mientras que Sotacuro se hacía llamar «Duro«.

Detalles escalofriantes

A continuación afirmó que Villanueva fue uno de los asesinos. «Mi pareja Miguel me dijo que mató a esa chica con un destornillador. Me dice que él le dijo a ‘Lara‘ que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía», detalló, según publicó el portal Vía Zeta.

«Me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual pero no iba a sufrir como las otras. También me contó que la asfixió y que él le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido», agregó la detenida en su estremecedor relato.

Además señaló que «a Brenda la mataron primero, luego Morena y última Lara. Mencionó que a la que le cortaron los dedos, estaban jodiend* con que uno de sus falanges se lo comió su perro llamado Pantera. Así las mataron», reveló con frialdad.

Transmisión en vivo

Por otro lado, confirmó que los asesinatos fueron transmitidos a otros miembros de la banda a través de videollamada. «Me dijo que estaban haciendo una videollamada por Zangui con al que le dicen ‘papá‘ y su custodio ‘lima’, que estaban en José C. Paz, y le mostraban cómo las mataban», aseguró González Guerrero.

Esta revelación muestra el nivel de crueldad y organización de la banda, que no solo cometió los asesinatos sino que los transmitió en tiempo real como una forma de demostrar poder y control dentro de la estructura criminal.

Motivo del crimen y jerarquía criminal

«Las mataron porque le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’ (Sotacuro). Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver», señaló la detenida, desvinculando a la menor del supuesto robo.

«Duro (Sotacuto) estaba por encima de Julio, era el que me daba órdenes. Miguel estaba por debajo de Julio. Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías me contó que a Julio alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron», añadió en su declaración.

González Guerrero habría vuelto a su casa alrededor del sábado a las 4 am, cuando los asesinatos ya habrían sucedido. Afirmó que en el lugar estaban el Pequeño J, Matías Ozorio, Sotacuro, Villanueva y dos personas más.

En su testimonio también dio detalles sobre los escalafones dentro de la organización criminal. Según la jerarquía de mayor a menor, la banda los nombraba como «abuelos«, «papá«, «tío«, «pequeño» y «bebés«. De ahí que a Sotacuro lo nombre como «Tío Julio» y a Valverde como «Pequeño J», revelando una estructura criminal compleja y bien organizada que operaba con códigos y rangos específicos para cada miembro.