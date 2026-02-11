¡Se tenía que decir y se dijo! Esposa no lo mató con la paila murió intoxicado por consumir cocaína

El doctor Melvin Leopoldo Vargas García, Juez Séptimo de Juicio de Managua, declaró No Culpable, este miércoles, a Heydi Carolina Vallejos Ortega, de 31 años, por la muerte de su esposo Lester José Ordóñez Díaz, de 41.

Heydi Carolina Vallejos Ortega, de 31 años

El judicial tomó la decisión durante la última sesión del juicio reprogramada para hoy, luego que se demostró que Lester Ordoñez murió intoxicado por consumo de cocaína y no por haber sido golpeado por ella con la famosa paila.

La prueba más importante fue aportada por el Instituto de Medicina Legal, ya que la autopsia realizada al cuerpo de la víctima reveló que murió por una falla cardíaca y pulmonar asociada al consumo excesivo de cocaína.

De esta manera, el proceso judicial contra Heydi Vallejos dio nuevamente un giro de 180 grados, apenas días después de que otras pruebas y testimonios la incriminaban de tortura física y manipulación farmacológica contra su hombre.

Lester Ordóñez murió tras ser hallado inconsciente en un cuarto de su casa ubicada en residencial Praderas del Doral, en el Distrito VI de Managua, el 21 de mayo del 2024.

Heydi Vallejos ya había sido acusada de homicidio una primera vez y la Fiscalía desechó el caso porque no se reunieron las pruebas necesarias, pero Olivier Ordóñez, hijo de Lester, impulsó nuevamente la acusación.

Durante una de las últimas audiencias, la Fiscalía ofreció como prueba una paila chopeada encontrada debajo de una cama a la que vincularon con heridas que tenía Lester.

Incluso otro dictamen forense señaló que Ordóñez Díaz presentaba 69 lesiones contusas distribuidas en el cuello, tórax y cráneo, pero finalmente se determinó que esa no fue la causa de su muerte, sino la ingesta excesiva de la cocaína.

Heydi Carolina Vallejos estuvo detenida durante dos meses mientras se desarrollaba el proceso judicial, pero tras la declaratoria de No Culpable recuperó la libertad.