Rinden homenaje a educadora Josefa Toledo de Aguerri, a 160 años de su natalicio

La mañana de este martes, autoridades del Ministerio de Educación de Nicaragua, colocaron ofrendas florales en la tumba de la madre de la educación nicaragüense, la educadora Josefa Toledo de Aguerri, al conmemorarse el 160 aniversario de su natalicio.

Managua: MINED honra a Josefa Toledo, 160 aniversario

“En este Abril de Paz, recordamos a la querida Chepita Toledo de Aguerri, y estamos asumiendo el compromiso que dejó en la educación nicaragüense, haciendo grandes aportes de trascendencia», expresó la ministra de Educación, Mendy Aráuz, tras depositar las flores, en el Cementerio General, de Managua.

Originaria de Juigalpa, Chontales, Josefa Toledo de Aguerri destacó por su lucha en favor de los derechos de la mujer y por impulsar importantes transformaciones en la educación, lo que le valió el reconocimiento como Mujer de las Américas en 1950.

Fundó la primera escuela de señoritas en el país y se destacó como escritora, feminista, poetisa, periodista y sindicalista, dejando un legado que continúa inspirando a generaciones.

“Estamos realizando homenajes en todo el país, desde nuestra comunidad educativa reconociendo el legado de Chepita Toledo, cuyo legado de compromiso por la educación de calidad y con amor sigue vive, hoy más que nunca gracias a nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo”, expresó la compañera Mendy Arauz.

