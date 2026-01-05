Policía Nacional retiene a 100 sujetos por participar en carreras ilegales en Managua

Por lo menos 100 jóvenes que se dedicaban a realizar carreras ilegales en moto fueron retenidos por la Policía en operativos realizados en Managua, durante el fin de semana.

Policía detiene a 100 motociclistas por carreras ilegales

Entre los retenidos varios no contaban con licencia de conducir y otros no andaban al día los documentos de sus vehículos de dos ruedas.

Entre los operativos está uno realizado anoche en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana Sur, Pista Suburbana, carretera a Masaya y cerca del Puerto Salvador Allende.

El pasado sábado en una de esas carreras ilegales, dos motociclistas apostaron sus motos y al finalizar el perdedor se negó a entregar su Serpento 200, ocurriendo un altercado que llegó a los golpes.

Cazadores de noticias informaron que Roger Mendieta, organizador de carreras ilegales y quien trabaja para una embotelladora, fue el perdedor de la carrera y se negó a entregar su moto y por eso se enfrentó a los golpes con el ganador.

Se continúa revisando la situación de varios de los retenidos y algunos podrían ser procesados por exposición de personas al peligro y graves infracciones de tránsito.