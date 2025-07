Pinolera Eveling «Colocha» defiende con éxito título Latino OMB venciendo a Mayelis Altamar

La boxeadora nicaragüense Eveling «Colocha» Ortega, venció por nocauts técnico a la colombiana Mayelis Altamar, en el round número tres, de la pelea en el Centro de Convenciones Olof Palme, de Managua.

El combate fue rápido, Mayelis Altamar, no se prestó a nada, boxisticamente no ofreció nada y se dedicó a correrse y la «Colocha» aprovechó la situación y con un golpe de derecha, hizo que la colombiana no quisiera seguir.

Eveling Ortega, defendió con éxito su título Latino de la Organización mundial de boxeo, ahora mejoró su récord a once victorias, tres por nocauts y cinco derrotas en su carrera profesional.

Aunque todavía no es oficial se menciona que Eveling «Colocha» Ortega, su próxima pelea será por título mundial de las 108 libras.