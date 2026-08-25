Incendio arrasa varias bodegas en el mercado Oriental en Managua

La noche de este martes, un incendio de gran magnitud se suscitó en una bodega de productos plásticos ubicada de la Iglesia El Calvario 4 cuadras abajo y una al sur en el mercado Oriental, Managua.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego en la Bodega Castillo y que se extendió a otras dos bodegas que almacenaban cosas de plástico, electrodomésticos, y un negocio de granos básicos propiedad supuestamente de Esmelda Espinoza. Las llamas avivadas por el viento y los materiales volátiles se propagaron también a una cuartería propiedad de un señor identificado como Juan.

Ante la emergencia, miembros de los Bomberos Unidos trabajando de manera conjunta con la Defensa Civil, alcaldía 4 de Managua de la Policía Nacional se movilizaron al lugar para tratar de controlar el fuego, evitar que se siga expandiendo y evitar el pillaje.