Noche de eclipse este 27 de agosto, la luna cambiará de tonalidad y podrá verse desde Nicaragua

Entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, los nicaragüenses podrán disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del mes, cuando la Luna atraviese parcialmente la sombra proyectada por la Tierra.

Se tratará de un eclipse lunar parcial muy profundo, durante el cual cerca del 93 % del disco lunar ingresará en la zona más oscura de la sombra terrestre.

El fenómeno comenzará a eso de las 7:23 de la noche del jueves 27 de agosto, cuando la Luna empiece a entrar en la penumbra de la Tierra.

La etapa parcial, que será la más perceptible para los observadores, iniciará aproximadamente a las 8:34 p. m. y alcanzará su punto máximo cerca de las 10:12 p. m., momento en que la mayor parte de la superficie lunar estará cubierta por la sombra.

La Luna continuará su recorrido hasta abandonar progresivamente la sombra terrestre, dando por finalizada la fase del eclipse aproximadamente a la 1:01 de la madrugada del viernes 28 de agosto. Los horarios corresponden a Managua y son prácticamente los mismos para las demás ciudades del territorio nicaragüense.

Durante el máximo del eclipse, la Luna permanecerá suficientemente elevada sobre el horizonte en Managua, por lo que habrá condiciones favorables para observarla siempre que el cielo esté despejado. El fenómeno también podrá apreciarse desde buena parte de América y Centroamérica, incluyendo Nicaragua, y no será necesario utilizar protección especial para los ojos, ya que, a diferencia de un eclipse solar, puede contemplarse directamente.

Uno de los detalles que podría hacer más atractivo el espectáculo será el cambio de coloración de la parte oscurecida de la Luna. Aunque no se podrá considerar técnicamente una “Luna de sangre” debido a que el eclipse no será total, la superficie lunar podría adquirir tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas como consecuencia de la forma en que la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna.