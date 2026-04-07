Nicaragua felicita al Compañero Tô Lâm por su elección como Presidente de Vietnam para el período 2026-2031

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de un mensaje firmado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, envió sus más cálidas y fraternas felicitaciones al Compañero Tô Lâm, por su elección como Presidente de la República Socialista de Vietnam y Secretario General del Partido Comunista para el quinquenio 2026–2031.

Compañero Tô Lâm Presidente electo de Vietnam

En la misiva, los Copresidentes nicaragüenses destacaron que este nombramiento es una expresión clara de la confianza, unidad y fortaleza del heroico pueblo vietnamita en el liderazgo y compromiso revolucionario de Tô Lâm.

Asimismo, señalaron que su conducción ratifica el avance seguro de Vietnam hacia mayores niveles de desarrollo y prosperidad, demostrando que el modelo socialista garantiza estabilidad, bienestar y paz con soberanía y dignidad nacional.

El mensaje también extendió un saludo a las autoridades de Estado y de Gobierno electas en la XVI Asamblea Nacional de Vietnam.

El Gobierno de Nicaragua reconoció en estas autoridades la continuidad del sólido proyecto político y el legado del Padre de la Patria, el Eterno Compañero Ho Chi Minh, enfocado en el progreso, la justicia social y el fortalecimiento del poder popular.

Finalmente, el Comandante Daniel y la Compañera Rosario reiteraron la invariable voluntad de Nicaragua de continuar profundizando los históricos lazos de hermandad revolucionaria, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos, gobiernos y partidos.

El documento concluye con un abrazo fraterno y los mejores deseos de éxito en sus altas responsabilidades, trabajando juntos por la construcción de un mundo más justo, equitativo y en paz.

A continuación, mensaje íntegro: