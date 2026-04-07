Nicaragua felicita al Compañero Tô Lâm por su elección como Presidente de Vietnam para el período 2026-2031
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de un mensaje firmado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, envió sus más cálidas y fraternas felicitaciones al Compañero Tô Lâm, por su elección como Presidente de la República Socialista de Vietnam y Secretario General del Partido Comunista para el quinquenio 2026–2031.
En la misiva, los Copresidentes nicaragüenses destacaron que este nombramiento es una expresión clara de la confianza, unidad y fortaleza del heroico pueblo vietnamita en el liderazgo y compromiso revolucionario de Tô Lâm.
Asimismo, señalaron que su conducción ratifica el avance seguro de Vietnam hacia mayores niveles de desarrollo y prosperidad, demostrando que el modelo socialista garantiza estabilidad, bienestar y paz con soberanía y dignidad nacional.
El mensaje también extendió un saludo a las autoridades de Estado y de Gobierno electas en la XVI Asamblea Nacional de Vietnam.
El Gobierno de Nicaragua reconoció en estas autoridades la continuidad del sólido proyecto político y el legado del Padre de la Patria, el Eterno Compañero Ho Chi Minh, enfocado en el progreso, la justicia social y el fortalecimiento del poder popular.
Finalmente, el Comandante Daniel y la Compañera Rosario reiteraron la invariable voluntad de Nicaragua de continuar profundizando los históricos lazos de hermandad revolucionaria, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos, gobiernos y partidos.
El documento concluye con un abrazo fraterno y los mejores deseos de éxito en sus altas responsabilidades, trabajando juntos por la construcción de un mundo más justo, equitativo y en paz.
A continuación, mensaje íntegro: