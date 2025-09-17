Identifican a tres sospechosos de muerte de pequeña comerciante en Monte Fresco

Wilmer de Jesús Maltez Gómez, de 18 años, alias “La Perra”, José Alfonso Cano Muñoz, de 22 conocido como “El Ruso” e Israel Antonio Ubeda, alias “El Piojo”, son los tres capturados por la policía sospechosos de haber asesinado a la señora María del Carmen Tinoco, de 57 años, el pasado sábado 13 de septiembre en Monte Fresco, Distrito Seis de Managua.

Policía Nacional investiga hallazgo de cadáver femenino bajo puente de Las Sopas en Monte Fresco

Estos tres sujetos la noche del sábado junto a la víctima estuvieron en bar del barrio Monte Fresco, según se ve en el video de una cámara de seguridad del local.

Se presume que tras salir del lugar es cuando los imputados mataron a golpes y dejándole caer una piedra en el rostro a la víctima para luego robarle sus pertenencias, dejando el cuerpo bajo un puente localizado en el kilómetro 13 y medio de la carretera Panamericana Norte.

Se espera que en las próximas horas los imputados sean llevado a los juzgados para responder por el crimen de doña María Tinoco.