Gobierno de Nicaragua anuncia inicio de vacunación de niños varones contra el Virus del Papiloma Humano

El próximo martes 9 de septiembre, Nicaragua iniciará la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños, con el objetivo de resguardar la salud de más de 256 mil menores en todo el país, informó la Copresidenta Compañera Rosario Murillo.

«El martes 9 de septiembre vamos a iniciar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en niños varones también, porque no solo somos las mujeres las portadoras, sino que también en niños varones puede darse este virus, presentarse y luego ellos contagian, ellos son portadores; entonces no estamos haciendo mucho solo con vacunar a las niñas, tenemos que vacunarnos niños y niñas», informó la Copresidenta de Nicaragua.

Destacó que «la meta es proteger a 256 mil 794 niños y avanzamos también en la Campaña de Vacunación de niñas, en sus segundas dosis».

La Compañera Rosario Murillo enfatizó que «esto es un cumplimiento, estamos cumpliendo una orientación de nuestro Comandante, que preocupado nos decía hace algunos días que tenemos que vacunar a niños y niñas, porque si no, no estamos protegidos, y así es».

«Y así estamos cumpliendo con una orientación que nos permite protegernos todos y avanzar en salud, en vida plena, en optimismo y sobre todo en la alegría de vivir en paz», finalizó la Copresidenta de la República.