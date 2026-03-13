Encuentran a 7 km de distancia, niño que desapareció en San Rafael del Norte, Jinotega

Al mediodía de este viernes fue encontrado con vida el niño Rony Jesús Arauz, de 2 años, quien desapareció la tarde de ayer jueves en la comunidad Los Encuentros de San Gabriel, en el municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega.

El niño fue localizado en una zona montosa de la comunidad Sarawaska, a siete kilómetros del sitio de donde se extravió, por un grupo de búsqueda que incluía miembros de los bomberos, Cruz Blanca y la Policía Nacional con la técnica canina.

De acuerdo con información de familiares, la madre del menor se encontraba recogiendo leña cuando el niño quedó al cuido de una prima.

Sin embargo, en un descuido el niño se salió de la vivienda con aparentes intenciones de ir a buscar a su mamá.

La última vez que fue visto supuestamente iba caminando sobre la carretera que comunica Jinotega con San Rafael del Norte y después ya no lo volvieron a ver.

Desde que conocieron su desaparición, la familia empezó una intensa búsqueda con apoyo de familiares, vecinos y las autoridades hasta que lograron hallarlo con vida.